Atletica, Tamberi ancora re della Diamond League e ora il viaggio di nozze (Di giovedì 8 settembre 2022) Da poco l’atleta è convolato a nozze Un finale di stagione d’oro, anzi di diamante per Gianmarco Tamberi. Nella finale della Diamond League, a Zurigo, l’oro olimpico ed europeo si conferma campione d, conquistando il diamante per il secondo anno consecutivo, di nuovo con la misura di 2,34, la migliore prestazione della sua stagione. È un’altra dimostrazione di classe immensa, straripante, da parte del 30enne azzurro delle Fiamme Oro, campione olimpico e campione europeo del salto in alto. Non mancano i festeggiamenti alla fine: si inginocchia dinanzi a sua moglie Chiara Bontempi, le regala il bouquet di fiori che celebra il trionfatore, ringrazia e abbraccia l’amico e testimone di nozze Massimo Sgreccia che filmava i suoi salti a bordo pedana. Diventa il primo azzurro ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Da poco l’atleta è convolato aUn finale di stagione d’oro, anzi di diamante per Gianmarco. Nella finale, a Zurigo, l’oro olimpico ed europeo si conferma campione d, conquistando il diamante per il secondo anno consecutivo, di nuovo con la misura di 2,34, la migliore prestazionesua stagione. È un’altra dimostrazione di classe immensa, straripante, da parte del 30enne azzurro delle Fiamme Oro, campione olimpico e campione europeo del salto in alto. Non mancano i festeggiamenti alla fine: si inginocchia dinanzi a sua moglie Chiara Bontempi, le regala il bouquet di fiori che celebra il trionfatore, ringrazia e abbraccia l’amico e testimone diMassimo Sgreccia che filmava i suoi salti a bordo pedana. Diventa il primo azzurro ...

Agenzia_Ansa : Immenso Gianmarco Tamberi. Nella finale di Zurigo l'oro olimpico ed europeo si conferma campione della Diamond Leag… - giomalago : Da togliere il fiato! #Tamberi sale di nuovo sul tetto del Mondo: 2.34 senza rivali, la #DiamondLeagueFinal dell'al… - RaiNews : #GianmarcoTamberi scrive una nuova pagina di storia dell'atletica leggera italiana: ha conquistato per il secondo a… - 361_magazine : Ora per #Tamberi il viaggio di nozze - SMSNEWSOFFICIAL : A Zurigo Gianmarco Tamberi ha scritto una nuova pagina dell’atletica leggera vincendo per la seconda volta consecut… -