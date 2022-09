Atletica, Diamond League: Lyles vola in 19.52! Duplantis 6.07, Fraser-Pryce magica, Bromell agevole, 3 mondiali stagionali (Di giovedì 8 settembre 2022) A Zurigo (Svizzera) sono andate in scena le Finali della Diamond League 2022, il massimo circuito internazionale di Atletica leggera. Si sono assegnati i diamantoni e gli annessi 30.000 dollari di premio. 200 METRI (MASCHILE) – Noah Lyles non conosce limiti e vince in un fantastico 19.52 con 0,6 m/s di vento contrario, surclassando il canadese Aaron Brown (20.02) e il dominicano Alexander Ogando (20.02). Fausto Desalu ottavo in 20.79. SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – Armand Duplantis era l’uomo più atteso della serata e vince superando 6.07 metri al secondo tentativo, migliorando il suo record del meeting ma senza tentare l’assalto al record del mondo. Alle sue spalle il norvegese Sondre Guttormsen (5.86) e lo statunitense Christopher Nilsen (5.81). 100 METRI (MASCHILE) – Mancavano tante stelle di questa ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) A Zurigo (Svizzera) sono andate in scena le Finali della2022, il massimo circuito internazionale dileggera. Si sono assegnati i diamantoni e gli annessi 30.000 dollari di premio. 200 METRI (MASCHILE) – Noahnon conosce limiti e vince in un fantastico 19.52 con 0,6 m/s di vento contrario, surclassando il canadese Aaron Brown (20.02) e il dominicano Alexander Ogando (20.02). Fausto Desalu ottavo in 20.79. SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – Armandera l’uomo più atteso della serata e vince superando 6.07 metri al secondo tentativo, migliorando il suo record del meeting ma senza tentare l’assalto al record del mondo. Alle sue spalle il norvegese Sondre Guttormsen (5.86) e lo statunitense Christopher Nilsen (5.81). 100 METRI (MASCHILE) – Mancavano tante stelle di questa ...

