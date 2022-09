Assolegno | nuovo percorso formativo per futuri professionisti edilizia in legno

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos/Labitalia) - “Entro il 2050, la transizione verso un'economia verde a basse emissioni di carbonio può generare, secondo la Commissione Europea, 60 milioni di nuovi posti di lavoro verdi a livello globale. La nostra filiera - che si inserisce perfettamente in un quadro di sostenibilità e di decarbonizzazione del settore edile - ha pertanto la necessità di rispondere a sfide ingegneristiche e tecnologiche sempre più alte. Per affiancare le imprese in questodi crescita è nata l'idea di unche ha visto il coinvolgimento di due atenei: quello di Trento e quello Fiorentino. L'obiettivo è quello di riunire all'interno del Master 'Progettazione di edifici e opere strutturali in' le eccellenze accademiche dedicate al materiale ...