Asilo nido per almeno il 50% dei bambini sotto i 3 anni | l’obiettivo entro il 2030

(Di giovedì 8 settembre 2022) La Commissione europea ha stabilito i nuovi target che i Paesi membri dell’Ue dovranno rispettare in materia di assistenza aiminori di sei, garantendo loro l’accesso all’. Secondo le raccomandazioni di Bruxelles,ilil 50% deidi età inferiore ai 3e il 96% di quelli tra i 3e l’età di inizio della scuola primaria obbligatoria, dovranno ricevere un’educazione e un’assistenza per la prima infanzia. I nuovi target nascono dopo un’attenta revisione degli obiettivi di Barcellona del 2002, in cui si chiedeva di dare assistenza al 33% deii 3e al 90% deidai 3 ...

089Silvy : ma la gente che commenta un tweet, poi ovviamente riceve risposta, ne riceve un'altra, poi a quanto pare risponde e… - svizzera1985 : RT @InversoMarty: ?? USA ???? ?? GENDER MAINSTREAMING Le scuole private di New York City promuovono,per gli studenti, libri sulla #transizion… - news24_city : Aperte le iscrizioni al servizio di Asilo Nido del Comune di Canosa di Puglia - stefaniabecheru : @StefanoPutinati I nidi sono già aperti… vicino casa (strada periferica collinare) c’è un asilo nido e stamattina h… - vrottn : @pdnetwork @gdnazionale Perché 16 e non 14? Se ci fosse Mussolini al posto di Letta lo farebbe: indottrinamento di… -

Comune di Tivoli

Approvato il progetto per la costruzione di un complesso edilizio per l'comunale presentato dal Comune di Adrano nell'ambito dei bandi del Pnrr. La finalità del bando è quella di migliorare la qualità del servizio per la fascia d'età 0 - 2 e 3 - 6 anni, aiutare ...Qui è prevista la realizzazione di unaziendale di 240 mq per bambini da 0 a 36 mesi, con annessa area giochi esterna. Al livello della hall di ingresso 16 locali, che ospiteranno ... Asilo nido comunale Fantabimbi: iscrizioni 2022/2023 Caro Schiavi, mi chiamo Gregorio, ho sei anni, e tra pochi giorni inizierò la prima elementare. Ho chiesto a mia sorella Azzurra di aiutarmi ...Nuovo obiettivo per la Commissione Europea per l'asilo nido: entro il 2030 le cose cambieranno in meglio per i bambini.