Asciugamani: come piegarli se hai poco spazio, il trucco geniale (Di giovedì 8 settembre 2022) Oggi vi vogliamo svelare un trucco molto utili per ripiegare i nostri asciugami anche se abbiamo pochissimo spazio. come sappiamo gli Asciugamani vengono cambiati spesso e per questo motivo in case ne abbiamo un numero sempre importante, ecco che noi oggi, vi sveliamo un trucco su come riporli nell’armadio. (pixabay)Perchè spesso sono ingombranti e giustamente ci rubano molto spazio che potremmo utilizzare per altre cose da riporre, vediamo insieme come possiamo fare e siamo certi che poi non utilizzerete più il vecchio metodo per riporli. Ovviamente ci sono moltissimi metodi che possiamo utilizzare, anche in base a dove vanno messi o alla loro grandezza, ma in questo modo possiamo piegare molti asciugami in poco ... Leggi su formatonews (Di giovedì 8 settembre 2022) Oggi vi vogliamo svelare unmolto utili per ripiegare i nostri asciugami anche se abbiamo pochissimosappiamo glivengono cambiati spesso e per questo motivo in case ne abbiamo un numero sempre importante, ecco che noi oggi, vi sveliamo unsuriporli nell’armadio. (pixabay)Perchè spesso sono ingombranti e giustamente ci rubano moltoche potremmo utilizzare per altre cose da riporre, vediamo insiemepossiamo fare e siamo certi che poi non utilizzerete più il vecchio metodo per riporli. Ovviamente ci sono moltissimi metodi che possiamo utilizzare, anche in base a dove vanno messi o alla loro grandezza, ma in questo modo possiamo piegare molti asciugami in...

hubruzzo_ : ? #innovationstoriesabruzzo con radiatori e porta asciugamani come opere d’arte e manufatti di design pluripremiati… - myliebes : RT @attonta: Ma perché stirate gli asciugamani? Mica escono a montagnette come le camicie. - MichelFescina84 : RT @attonta: Ma perché stirate gli asciugamani? Mica escono a montagnette come le camicie. - pizzacoananas : 5 giorni con uno zaino Eastpak. This is gonna be my new record SPERO di non aver bisogno di niente ceh sono a casa… - Witchlight2 : @a_meluzzi O poveriiiino. A 19 gradi hai tanto, tanto freddo? Ma come? Il maschione italiano ha bisogno di temperat… -