Artiglieria e missili per Kiev Così gli Usa sostengono l’Ucraina

(Di giovedì 8 settembre 2022) È un momento chiave per la guerra, e l’Occidente deve essere pronto a sostenerenel lungo periodo. Ha apertoil terzo appuntamento del Gruppo di contatto per la difesa delil segretario della Difesa americano Lloyd Austin, l’iniziativa lanciata ad aprile scorso che riunisce alla base aerea militare americana di Ramstein in Germania i rappresentanti di circa cinquanta Paesi, tra capi dei dipartimenti della Difesa e personale militare di alto rango. “Il volto della guerra cambia ecambia anche la missione di questo contact group”, ha sottolineato ancora Austin, che ha anche annunciato la decisione degli Stati Uniti di consegnare alnuovi aiuti militari per un importo di 675 milioni di dollari. “Oggi vediamo il chiaro successo dei nostri sforzi comuni sul campo di ...

Il Pentagono ha consegnato i missili guidati Excalibur guidati da GPS, i suoi colpi di artiglieria più accurati, all'Ucraina — Bloomberg
La rivelazione che la Russia sta cercando di ottenere più munizioni per l'artiglieria è un segno che i problemi di approvvigionamento

... in Germania, Austin ha detto che " se la Russia continua a bombardare crudelmente città e civili con, l'Ucraina ha cominciato la controffensiva al Sud, integrando le capacità ...... ha ricordato Austin, spiegando che il nuovo pacchetto di aiuti include obici da 105 millimetri, munizioni perdi precisione. Il capo del Pentagono ha salutato 'un successo ...Roma, 8 set. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno approvato ulteriori '675 milioni di dollari in aiuti' militari per l'Ucraina: lo ha annunciato ...La guerra in Ucraina è diventata un gigantesco duello di artiglieria come non si vedeva dalla Seconda guerra mondiale e l’industria russa non è in grado di soddisfare l’enorme domanda di munizioni per ...