Arriva il tetto europeo al prezzo del gas Putin reagisce così

(Di giovedì 8 settembre 2022) Alla fine la battaglia iniziata e portata avanti da Mario Draghi è destinata ad avere uno sbocco positivo: dopo le aperture della Germania di qualche settimana fa, è ora l’intera Unione europea a dire sì ad un price cap, unmassimo aldel gas che il Vecchio Continente acquista dalla Russia, in attesa di smarcarsi da Mosca entro un paio d’anni. La Commissione Europea, dopo un agosto con i prezzi del gas alla mercé degli annunci del Cremlino, mette sul tavolo cinque misure a breve termine per contenere le conseguenze del caro energia per famiglie e imprese europee. Proposte formali Le proposte formali arriveranno probabilmente la settimana prossima, recependo quindi gli input che emergeranno nella discussione tra i ministri nel Consiglio Energia che si terrà a Bruxelles. Un modo di procedere, quello scelto in questo frangente da Ursula von ...

Le proposte Ue saranno suddivse in diversi punti (risparmio intelligente,ai ricavi,agli extra - profitti, sostegno alle utilities e, appunto,al prezzo del gas russo). "Proporremo ...... il gasdotto Brotherhood , quello chein Ucraina (e porta il gas russo destinato anche all'... Anche sulal prezzo del gas la Commissione ha un approccio poco comprensibile. Bruxelles vuole ... Arriva il tetto, ma non il gas: tempi non brevi per i rigassificatori e nuovi giacimenti Tetto al gas russo e guerra ai picchi di domanda: le proposte formali arriveranno probabilmente la prossima settimana.