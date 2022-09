Apple non potrà vendere i nuovi iPhone in Brasile finché non si adeguerà: la controversa vicenda che sa di sconfitta (Di giovedì 8 settembre 2022) No caricatore, no party. Con questa semplice ma efficace frase potremmo riassumere la vicenda che sta colpendo Apple in Brasile, terra nella quale il colosso di Cupertino non potrà più vendere i suoi iPhone. O almeno, fintanto che nella confezione non verrà fornito anche un caricatore. In Brasile niente più iPhone: ecco perché – 8922 www.computermagazine.itLa scelta di Apple, introdotta un paio di anni fa con i modelli di dodicesima generazione, ha sicuramente lasciato di stucco gran parte degli utenti. Nei nuovi iPhone non ci sarà più il caricatore, ma solo e soltanto il cavo di alimentazione – oltre all’ovvio smartphone. Una scelta, dice Apple, dettata dalla consapevolezza di non ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) No caricatore, no party. Con questa semplice ma efficace frase potremmo riassumere lache sta colpendoin, terra nella quale il colosso di Cupertino nonpiùi suoi. O almeno, fintanto che nella confezione non verrà fornito anche un caricatore. Inniente più: ecco perché – 8922 www.computermagazine.itLa scelta di, introdotta un paio di anni fa con i modelli di dodicesima generazione, ha sicuramente lasciato di stucco gran parte degli utenti. Neinon ci sarà più il caricatore, ma solo e soltanto il cavo di alimentazione – oltre all’ovvio smartphone. Una scelta, dice, dettata dalla consapevolezza di non ...

