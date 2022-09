Antonio Caprarica a Huffpost: “Elisabetta ha salvato la monarchia. Il futuro è William” (Di giovedì 8 settembre 2022) Lo storico corrispondente del Tg1 da Londra: “Per i sudditi è un grande vuoto, per i Windsor è il tempo dell’incertezza. Devono pregare che il Regno di Carlo non scalfisca la solidità costruita dalla madre” Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 settembre 2022) Lo storico corrispondente del Tg1 da Londra: “Per i sudditi è un grande vuoto, per i Windsor è il tempo dell’incertezza. Devono pregare che il Regno di Carlo non scalfisca la solidità costruita dalla madre”

fanpage : #QueenElizabeth, preoccupano le condizioni della Regina Elisabetta, abbiamo intervistato Antonio Caprarica: “Pubbli… - HuffPostItalia : Antonio Caprarica a Huffpost: “Elisabetta ha salvato la monarchia. Il futuro è William” - ernluccar : RT @MT_Meli_: La cosa che più mi rattrista è che ora Antonio Caprarica sarà onnipresente in televisione. - Emmachampagne95 : RT @Mielinaa: Ora non per fare l'Antonio Caprarica presso me stessa, ma è tutto il pomeriggio che leggo che secondo molti Carlo abdicherà (… - Pit792655151 : RT @MT_Meli_: La cosa che più mi rattrista è che ora Antonio Caprarica sarà onnipresente in televisione. -