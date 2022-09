Andrea, Matteo e Virginia Bocelli insieme nel disco A Family Christmas (Di giovedì 8 settembre 2022) che conterrà alcune delle più famose canzoni legate al Natale: il trailer e la tracklist Andrea Bocelli, Matteo Bocelli e la piccola Virginia saranno per la prima volta eccezionalmente insieme in un disco con release mondiale: A Family Christmas (Decca / Capitol Records), questo il titolo dell’album che uscirà il prossimo 21 ottobre in tutto il mondo in occasione delle festività natalizie e il cui trailer sta già facendo il giro dei continenti. Il disco conterrà alcune delle più famose canzoni legate al Natale e nuove interpretazioni di canti tradizionali, ma anche due brani inediti, il primo dei quali, The Greatest Gift, è disponibile da oggi, 8 settembre, su tutte le piattaforme digitali. Qui ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) che conterrà alcune delle più famose canzoni legate al Natale: il trailer e la trackliste la piccolasaranno per la prima volta eccezionalmentein uncon release mondiale: A(Decca / Capitol Records), questo il titolo dell’album che uscirà il prossimo 21 ottobre in tutto il mondo in occasione delle festività natalizie e il cui trailer sta già facendo il giro dei continenti. Ilconterrà alcune delle più famose canzoni legate al Natale e nuove interpretazioni di canti tradizionali, ma anche due brani inediti, il primo dei quali, The Greatest Gift, è disponibile da oggi, 8 settembre, su tutte le piattaforme digitali. Qui ...

