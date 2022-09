Andiamo a quel paese: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di giovedì 8 settembre 2022) Andiamo a quel paese: trama, cast e streaming del film Stasera, giovedì 8 settembre 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Andiamo a quel paese, film del 2014 diretto e interpretato da Ficarra e Picone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Salvo e Valentino sono due amici. Senza lavoro e cacciati da casa, si aggrappano all’unica speranza di un contatto con l’onorevole La Duca per avere una raccomandazione e insieme alla moglie di Salvo, Donatella, e alla loro figlia Adele, tornano al paese natale di Donatella e Valentino – Monteforte – per ritrovare una casa e soprattutto per farsi aiutare economicamente dalla pensione della madre di lei. Il paesino, un tempo fiorente per il commercio ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 settembre 2022): trama, cast e streaming delStasera, giovedì 8 settembre 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in ondadel 2014 diretto e interpretato da Ficarra e Picone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Salvo e Valentino sono due amici. Senza lavoro e cacciati da casa, si aggrappano all’unica speranza di un contatto con l’onorevole La Duca per avere una raccomandazione e insieme alla moglie di Salvo, Donatella, e alla loro figlia Adele, tornano alnatale di Donatella e Valentino – Monteforte – per ritrovare una casa e sopratper farsi aiutare economicamente dalla pensione della madre di lei. Il paesino, un tempo fiorente per il commercio ...

fradicidigioia : peccato che il modus operandi di prova fino a quel momento avrà ripercussioni sulla mia salute ma andiamo avanti - Alessan67416970 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 va in onda #AndiamoAquelPaese, commedia del 2014 diretta e interpretata da @FicarraePicone… - Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 va in onda #AndiamoAquelPaese, commedia del 2014 diretta e interpretata da @FicarraePicone… - FraLauricella : RT @FraLauricella: ???#Film in #Tv??#Cinema?? 21,11 mediaset20 Wanted, scegli il tuo destino con James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan Freema… - robertopontillo : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 va in onda #AndiamoAquelPaese, commedia del 2014 diretta e interpretata da @FicarraePicone… -