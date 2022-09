Andiamo a quel paese film stasera in tv 8 settembre: cast, trama, curiosità, streaming (Di giovedì 8 settembre 2022) Andiamo a quel paese è il film stasera in tv giovedì 8 settembre 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Andiamo a quel paese film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 1 marzo 2002 GENERE: Commedia ANNO: 2001 REGIA: Dominick Tambasco cast: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Marica Coco, Stefania Bonafede, Luigi Maria Burruano, Massimo Olcese, Gino Carista, Costantino Carrozza, Dario D’Ambrosi, Gilberto Idonea, Ornella Giusto, Aurora ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 8 settembre 2022)è ilin tv giovedì 82022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda USCITO IL: 1 marzo 2002 GENERE: Commedia ANNO: 2001 REGIA: Dominick Tambasco: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Marica Coco, Stefania Bonafede, Luigi Maria Burruano, Massimo Olcese, Gino Carista, Costantino Carrozza, Dario D’Ambrosi, Gilberto Idonea, Ornella Giusto, Aurora ...

