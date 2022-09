Ana de Armas a Venezia 79: “Marilyn mi ha spezzato il cuore” (Di giovedì 8 settembre 2022) «Sono così nervosa, mi scuso: non riesco a rispondere» e si mette al mano sul cuore. Ana de Armas sente (e non lo nasconde) la responsabilità di presentare – in una conferenza stampa alla Mostra del cinema – l’attesissimo Blonde, dove incarna la più icona delle icone di ogni tempo: Marilyn Monroe. Ma non è timore del giudizio, il suo: «Ho partecipato al film come dono per me stessa, non per dimostrare qualcosa agli altri» precisa l’attrice cubana. «Mi ha cambiato la vita, e sarà quel che sarà». Leggi anche › Le serie tv e i film in uscita su Netflix a settembre: il mese di “Blonde” con Ana De Armas Ana de Armas a Venezia (foto Claudio Onorati/Ansa). Amore a prima vista «Avevo ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 settembre 2022) «Sono così nervosa, mi scuso: non riesco a rispondere» e si mette al mano sul. Ana desente (e non lo nasconde) la responsabilità di presentare – in una conferenza stampa alla Mostra del cinema – l’attesissimo Blonde, dove incarna la più icona delle icone di ogni tempo:Monroe. Ma non è timore del giudizio, il suo: «Ho partecipato al film come dono per me stessa, non per dimostrare qualcosa agli altri» precisa l’attrice cubana. «Mi ha cambiato la vita, e sarà quel che sarà». Leggi anche › Le serie tv e i film in uscita su Netflix a settembre: il mese di “Blonde” con Ana DeAna de(foto Claudio Onorati/Ansa). Amore a prima vista «Avevo ...

NetflixIT : PRONTI A ENTRARE NELLA NOSTRA ANA DE ARMAS ERA #Venezia79 - raimovie : Conferenza stampa del film BLONDE #Venezia79 di Andrew Dominik: Ana de Armas, Adrien Brody - brazilian_stars : RT @atlentus: ana de armas non è reale - Aderix3 : RT @black_swan_hobi: Chiamare Ana de Armas dea è riduttivo ve lo giuro è eterea #Venezia79 - camillatwitt3r : on my way per andare a vedere #Blonde ma soprattutto Ana De Armas???? -