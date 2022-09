Alza il braccio e... Raptus di Ignazio La Russa: lo fa proprio in diretta | Video (Di giovedì 8 settembre 2022) Ignazio La Russa perde le staffe. Accade a L'Aria Che Tira, nella puntata in onda giovedì 8 settembre su La7. Qui il senatore di Fratelli d'Italia commenta le parole di Jean-Luc Mélenchon. Il leader e fondatore del principale gruppo politico francese di sinistra ha detto agli elettori di non credere che sarà la destra a "metterci la minestra nel piatto". Parole che hanno scatenato La Russa: "Se lo dice lui. Mélenchon è quello del pugno chiuso con De Magistris, i conti con la storia certuni non li fanno mai". E ancora nel salotto di Myrta Merlino e mostrando anche lui il pugno in alto e chiuso: "Viene a dare lezioni a noi". Poi ecco che interviene Manlio Di Stefano, deputato ora di Impegno Civico: "La fiamma nel simbolo però ce l'avete voi". Finita qui? Neanche per sogno, perché La Russa non la lascia passare: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022)Laperde le staffe. Accade a L'Aria Che Tira, nella puntata in onda giovedì 8 settembre su La7. Qui il senatore di Fratelli d'Italia commenta le parole di Jean-Luc Mélenchon. Il leader e fondatore del principale gruppo politico francese di sinistra ha detto agli elettori di non credere che sarà la destra a "metterci la minestra nel piatto". Parole che hanno scatenato La: "Se lo dice lui. Mélenchon è quello del pugno chiuso con De Magistris, i conti con la storia certuni non li fanno mai". E ancora nel salotto di Myrta Merlino e mostrando anche lui il pugno in alto e chiuso: "Viene a dare lezioni a noi". Poi ecco che interviene Manlio Di Stefano, deputato ora di Impegno Civico: "La fiamma nel simbolo però ce l'avete voi". Finita qui? Neanche per sogno, perché Lanon la lascia passare: ...

bewithwooyoung : 26 secondi di wooyoung che fa stretching..il braccio muscolo, la melanina, come curva la schiena ed alza il collo - twilightsvord : @lumiinw Mhh *alza un sopracciglio* tasto dolente? Te ne faccio quante ne vuoi piccola *la prende in braccio e la p… - MarracinoD : @SapereAude61 @DonatoRobilotta @matteorenzi @GiorgiaMeloni Quello della foto non alza il braccio, ma sempre in mezzo ai fasci sta!... - Abakunin77 : @Italbasket @ilpupazzo33 Vieri ingessato che quasi manco alza il braccio è spettacolare - AlexVVinter : @N79Nisi @AtlasStudent @stebaraz @unione_popolare Stai cercando di dire che una bambina che alza un cazzo di bracci… -