Allenamento Cagliari | nuova seduta odierna I dettagli

(Di giovedì 8 settembre 2022) La squadra allenata da Fabio Liverani continua a preparare la sfida che vedrà i suoi ragazzi impegnati allo stadio “Ciro Vigorito” I rossoblu sono propiettati alla trasferta di Benevento, in una partita che testerà la tenuta dei giocatori di Fabio Pecchia. Quest’oggi c’è stata unamattutina, di seguito il comunicato della società di Tommaso Giulini: Ilsi è allenato al Centro sportivo di Assemini a due giorni dalla sfida del “Ciro Vigorito”. Dopo gli esercizi di attivazione, i rossoblù sono stati impegnati in un circuito tecnico con conclusioni a rete. La sessione è proseguita con una partita giocata su campo ridotto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

