Renzo946731 : @Gloriajadore Si, scusami ma la colpa è di Allegri che continua a farlo giocare, inguardabile ma lui insiste su que… - Filippo10561745 : @ClaMarchisio8 E bravo Allegri mackenni al posto di Miretti e la differenza si è visto, e neanche si accorge che M… -

Calciomercatonews.com

A Parigili ha schierati tutti insieme dal primo minuto, come con la Fiorentina, e i tre ... Il tecnicosul concetto di pazienza perché è convinto che ci voglia tempo per inserire gli ...Ammoniti : Bastoni, Holm,. Angoli: 7 - 3 per la Juventus. Recupero: 3'; 5'. Torino - I gol ... La Lazioe capitalizza al 21' quando Immobile scattato sul filo del fuorigioco riceve da ... Allegri insiste, ecco il difensore: affare da 45 milioni - calciomercatonews.com Manca sempre un difensore, che magari sappia giocare anche sulla fascia, nella lista dei desiderata di Allegri: ecco il colpo da 45 milioni ...Sono i regali estivi meno glamour di Di Maria e Pogba ma non meno preziosi, se non altro perché al momento sono sani, al contrario delle due stelle a parametro zero, entrambe indisponibili ...