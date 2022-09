Allarme per la regina Elisabetta: “I medici sono preoccupati per la sua salute” (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Regno Unito e il mondo è col fiato sospeso per la salute della regina Elisabetta. Buckingham Palace fa sapere attraverso un comunicato stampa che le condizioni della regina sono preoccupanti: “In seguito a ulteriore valutazione questa mattina i medici della regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che lei rimanga sotto supervisione medica”. Preoccupazione per la regina Elisabetta: “Deve rimanere sotto supervisione medica” In questo momento la regina Elisabetta si trova nel castello di Balmoral, in Scozia, per le vacanze estive. Già però c’erano stati parecchi timori per la sua salute, poiché ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Regno Unito e il mondo è col fiato sospeso per ladella. Buckingham Palace fa sapere attraverso un comunicato stampa che le condizioni dellapreoccupanti: “In seguito a ulteriore valutazione questa mattina idellaper ladi Sua Maestà e hanno raccomandato che lei rimanga sotto supervisione medica”. Preoccupazione per la: “Deve rimanere sotto supervisione medica” In questo momento lasi trova nel castello di Balmoral, in Scozia, per le vacanze estive. Già però c’erano stati parecchi timori per la sua, poiché ...

