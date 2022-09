Allarme nei cieli italiani: l'aereo non risponde, decollo immediato dei caccia Nato (Di giovedì 8 settembre 2022) Due caccia intercettori Eurofighter dell'Aeronautica Militare, ieri pomeriggio, sono decollati dalla base aerea di Trapani Birgi, sede del 37^ Stormo caccia, per raggiungere ed identificare un velivolo da trasporto Airbus 319 in volo sulla tratta Milano Malpensa-Palermo, che durante la rotta aveva perso momentaneamente i contatti radio con gli enti nazionali del traffico aereo civile. Lo ha reso noto l'Aeronautica Militare, sottolineando in una nota che l'ordine di decollo immediato, in gergo tecnico «scramble», è stato dato dal Caoc (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente Nato responsabile dell'area, in coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali (Coa) di Poggio Renatico e gli enti della Forza Armata deputati alla sorveglianza dello spazio ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 settembre 2022) Dueintercettori Eurofighter dell'Aeronautica Militare, ieri pomeriggio, sono decollati dalla base aerea di Trapani Birgi, sede del 37^ Stormo, per raggiungere ed identificare un velivolo da trasporto Airbus 319 in volo sulla tratta Milano Malpensa-Palermo, che durante la rotta aveva perso momentaneamente i contatti radio con gli enti nazionali del trafficocivile. Lo ha reso noto l'Aeronautica Militare, sottolineando in una nota che l'ordine di, in gergo tecnico «scramble», è stato dato dal Caoc (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, enteresponsabile dell'area, in coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali (Coa) di Poggio Renatico e gli enti della Forza Armata deputati alla sorveglianza dello spazio ...

