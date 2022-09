Alla Mostra del Cinema di Venezia arriva “Spaccaossa” di Pirrotta (Di giovedì 8 settembre 2022) Venezia (ITALPRESS) – “Spaccaossa” lascia il segno nel patinato contesto della Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola diretta da Vincenzo Pirrotta, regista e attore teatrale, è l'unico lungometraggio di finzione selezionato alle Giornate degli Autori nella sezione Notti Veneziane, all'interno della kermesse lagunare. Un pugno nello stomaco, ma ricca anche di sensibilità diverse, questa storia vera, ambientata a Palermo e recitata interamente in dialetto siciliano. In un'atmosfera cupa e drammatica viene raccontata la cronaca, anzi, i retroscena di una truffa sulle assicurazioni messa in atto qualche anno fa attraverso dei finti incidenti organizzati dAlla mafia ai danni di persone fragili e disperate, disposte letteralmente a farsi spaccare le ossa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022)(ITALPRESS) – “” lascia il segno nel patinato contesto delladeldi. La pellicola diretta da Vincenzo, regista e attore teatrale, è l'unico lungometraggio di finzione selezionato alle Giornate degli Autori nella sezione Nottine, all'interno della kermesse lagunare. Un pugno nello stomaco, ma ricca anche di sensibilità diverse, questa storia vera, ambientata a Palermo e recitata interamente in dialetto siciliano. In un'atmosfera cupa e drammatica viene raccontata la cronaca, anzi, i retroscena di una truffa sulle assicurazioni messa in atto qualche anno fa attraverso dei finti incidenti organizzati dmafia ai danni di persone fragili e disperate, disposte letteralmente a farsi spaccare le ossa ...

