Alcaraz-Tiafoe domani in tv | orario | canale e diretta streaming US Open 2022

Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe si affronteranno nel penultimo atto degli US Open 2022. A contendersi un posto in finale a New York saranno lo spagnolo e l'americano. Alcaraz ha vinto il match del torneo (o addirittura dell'anno) contro Jannik Sinner; Tiafoe sarà invece più riposato in quanto ha prevalso in tre set ai danni di Andrey Rublev. Per entrambi si tratta di un'occasione gigantesca in quanto nessuno dei due ha mai raggiunto una finale slam. Tiafoe ha vinto l'unico precedente, ma è davvero difficile sbilanciarsi in un pronostico. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Alcaraz e Tiafoe scenderanno in campo domani (venerdì 9 settembre). Il contesto sarà sicuramente l'Arthur Ashe Stadium.

