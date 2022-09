Alaska, con gli incendi aumenta il carbonio nell'aria (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) - Lo Stato dell'Alaska ha registrato l'inizio più rapido della stagione degli incendi a causa di caldo e siccità. Con il cambiamento climatico che fa aumentare le temperature dell'Artico più velocemente rispetto alla media globale, gli incendi selvatici si stanno spostando verso il polo, dove le fiamme divampano attraverso la foresta boreale rilasciando grandi quantità di gas serra dal terreno che è ricco di carbonio. In questa regione è stato rilasciato quasi il 50% di carbonio in più rispetto a qualsiasi anno degli ultimi due decenni. Leggi su iltempo (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) - Lo Stato dell'ha registrato l'inizio più rapido della stagione deglia causa di caldo e siccità. Con il cambiamento climatico che fare le temperature dell'Artico più velocemente rispetto alla media globale, gliselvatici si stanno spostando verso il polo, dove le fiamme divampano attraverso la foresta boreale rilasciando grandi quantità di gas serra dal terreno che è ricco di. In questa regione è stato rilasciato quasi il 50% diin più rispetto a qualsiasi anno degli ultimi due decenni.

