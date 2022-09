Acciaierie Sicilia | stop produzione per costo energia

(Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) –allaperdia causa dell’aumento delle bollette. “Ancora unoforzato perdi. Dopo soli pochi giorni dalla ripresa delle attività a seguito del fermo imposto ad agosto, l’azienda leader nel settore siderurgico si trova nuovamente a fare i conti con il pesante rincaro dei costi per l’e con un mercato che si sta muovendo a rilento. Da qui la nuova amara comunicazione da parte dei vertici aziendali ai lavoratori, con l’annuncio della sospensione dei lavori per tutta la prossima settimana”, afferma una nota dell’Ugl di Catania. “La situazione – il segretario provinciale della Ugl Metalmeccanici Angelo Mazzeo – è ormai oltre il dramma. Continuano ad arrivare in ditta ...

Due settimane di fermo perché i costi sono ormai insostenibili e ne è disceso un calo delle commesse . Il caro bollette mette in ginocchio Acciaierie di Sicilia, società del gruppo Alfa Acciai , che produce tondini di acciaio per il cemento armato nello stabilimento di Catania . L'attività era ripresa da appena una settimana dopo il ...