A Napoli sta nascendo un partito che vuole andare oltre il Terzo Polo: ecco come si chiama e chi lo promuove (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Qualche mese fa, avevano già lanciato l’idea di fare un partito. A dicembre, presso il teatro Troisi, per la serie scusate il ritardo, avevano presentato una costituente riformista, popolare, e liberale. Il matrimonio tra Carlo Calenda e Matteo Renzi era ancora fantapolitica, ma loro, molti dei quali reduci dallo strappo con Forza Italia per sostenere alle elezioni di ottobre 2021 Gaetano Manfredi alle comunali di Napoli, erano già convinti che prima o poi si doveva andare a parare verso una nuova cosa centrista. Così, oggi, hanno ripreso in mano quello stesso progetto. Hanno fissato una data, quella del prossimo 14 settembre, per uscire allo scoperto e, in queste ore, stanno già elaborando il documento politico-programmatico che dovrà ispirare la loro linea. Si chiameranno “Popolari ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Qualche mese fa, avevano già lanciato l’idea di fare un. A dicembre, presso il teatro Troisi, per la serie scusate il ritardo, avevano presentato una costituente riformista, popolare, e liberale. Il matrimonio tra Carlo Calenda e Matteo Renzi era ancora fantapolitica, ma loro, molti dei quali reduci dallo strappo con Forza Italia per sostenere alle elezioni di ottobre 2021 Gaetano Manfredi alle comunali di, erano già convinti che prima o poi si dovevaa parare verso una nuova cosa centrista. Così, oggi, hanno ripreso in mano quello stesso progetto. Hanno fissato una data, quella del prossimo 14 settembre, per uscire allo scoperto e, in queste ore, stanno già elaborando il documento politico-programmatico che dovrà ispirare la loro linea. Si chiameranno “Popolari ...

