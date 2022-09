A Genova La Panoramica | dal 15 al 18 settembre il festival della mobilità sostenibile

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – A partire da giovedì 152022 (con chiusura domenica 18), sbarca a‘La’, il nuovodedicato al mondo, dell’automotive e delle tecnologie urbane intelligenti. Un evento promosso e organizzato da Motors Grouping e Clickutility on Earth, con il patrocinio di Comune di, Città Metropolitana e Regione Liguria. La manifestazione si snoderà tra il centro storico e Piazza Caricamento, nel cuorecittà portuale, in un unico filo che collega passato, presente e futuro. Ma ‘La’ sarà anche un’occasione per interrogarsi sulle nuove soluzioni e opportunità ...