A Family Christmas | il primo disco di Natale di Andrea Bocelli con i figli Matteo e Virginia

Mancano pochi mesi a Natale e, giorno dopo giorno, si moltiplicano gli annunci degli album, dei libri e degli eventi in programma per le prossime feste natalizie. Tra le nuove uscite ha destato particolare interesse quella del disco di Natale di Andrea Bocelli. "A Family Christmas", questo il titolo dell'album, si preannuncia come uno dei successi della stagione e non soltanto per la bravura del tenore ma anche per la presenza di due ospiti d'eccezione ovvero i figli dell'artista: Matteo Bocelli e la piccola Virginia. L'album uscirà il 21 ottobre e conterrà un mix di brani tradizionali e di nuove interpretazioni. La vera sorpresa però sarà il primo inedito tratto del ...

