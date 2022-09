A Bergamo e provincia il 16 e il 17 settembre si viaggia gratis sugli autobus (Di giovedì 8 settembre 2022) La Mobility Week – Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – si terrà quest’anno dal 16 al 22 settembre. In tutta Europa sono numerose le iniziative proposte al fine di aumentare la consapevolezza in tema di mobilità sostenibile e favorire l’uso del trasporto pubblico. Il TPL bergamasco partecipa con un’iniziativa che prevede il trasporto gratuito sugli autobus di tutta la rete nei giorni di Venerdì 16 e Sabato 17 settembre dalle ore 09:00 fino a fine servizio. Tema della Settimana Europea della Mobilità 2022 è “Migliori connessioni”. L’obiettivo delle azioni è aumentare le sinergie tra le persone e i luoghi promuovendo il cambiamento a favore della mobilità attiva. Alla base di questo cambiamento cinque pilastri fondamentali: le persone, i luoghi, il trasporto pubblico, la pianificazione e la politica. “Tra i ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 settembre 2022) La Mobility Week – Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – si terrà quest’anno dal 16 al 22. In tutta Europa sono numerose le iniziative proposte al fine di aumentare la consapevolezza in tema di mobilità sostenibile e favorire l’uso del trasporto pubblico. Il TPL bergamasco partecipa con un’iniziativa che prevede il trasporto gratuitodi tutta la rete nei giorni di Venerdì 16 e Sabato 17dalle ore 09:00 fino a fine servizio. Tema della Settimana Europea della Mobilità 2022 è “Migliori connessioni”. L’obiettivo delle azioni è aumentare le sinergie tra le persone e i luoghi promuovendo il cambiamento a favore della mobilità attiva. Alla base di questo cambiamento cinque pilastri fondamentali: le persone, i luoghi, il trasporto pubblico, la pianificazione e la politica. “Tra i ...

