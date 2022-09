8 Settembre 1943 Abbiamo ancora nel cuore | negli occhi e nella mente quella tragica giornata del “bombardamento di Frascati”

Michele48405711 : RT @Michele02828265: 8 settembre 1943 inizia la #RESISTENZA partigiana Democristiani Liberali Repubblicani Comunisti Socialisti, sia Cattol… - zanzera169 : RT @El_Pinta: Oggi è l'8 settembre, giorno in cui, nel 1943, un gruppo di irresponsabili bellicisti decise di prolungare la seconda guerra… - RisoliStefano : Tutte le televisione italiane stasera per ore a trasmissioni unite sulla morte di Elisabetta..domani avremo 100 eu… - GuidoGalantino : RT @ScempioDelMondo: Le novantasei ore che vanno dalla sera dell'8 a quella del 12 settembre 1943 appaiono quasi come un'unica lunga ed est… - GuidoGalantino : RT @AnpiMilano: 8 settembre 1943 l'inizio della Resistenza armata contro l'invasore nazista e il servo fascista. -

Comune di Cuneo

... durato 75 anni, del vicentino Toni Vendramin , soldato deportato nei campi di concentramento in Germania dopo l'8del. Struggente il canto per i defunti intonato , in un silenzio ...Si è svolta oggi giovedì 8, nella Cupola Fiore in via Brera 28 a Milano, la conferenza stampa indetta per lo ... E un'altra volta l'8 agosto, durante i bombardamenti alleati" ha spiegato. ... Anniversario dell’armistizio (8 settembre 1943) 20:36:37 Venerdì 9 settembre 2022, a Cancello e Arnone, in occasione dell’evento commemorativo “Cancello e Arnone, bombardamento del 9 settembre 1943”, alle ore 19,00, nella piazza principale del paes ...Storie parallele fra la proclamazione dell'armistizio fatta da Badoglio all'Italia l'8 settembre 1943 e i prigionieri italiani di Zonderwater ...