ilmessaggeroit : Zika virus, a Singapore registrato un caso: non si vedeva un'infezione dal 2020 - infoitsalute : Treviso, un caso di virus Zika: scatta la disinfestazione contro la zanzara tigre - infoitsalute : Torna dai Caraibi e scopre di essere positivo al virus Zika - Gazzettino : Torna dai Caraibi e scopre di essere positivo al virus Zika. Aumentano i casi di West Nile -

ilmessaggero.it

Torna ila Singapore . È unche si trasmette con le zanzare (le stesse che trasmettono anche la dengue e la chikungunya). Non sono stati identificati cluster di zanzare portatrici. Il ...... entro un raggio di 200 metri, dove stato individuato il primo caso di. Infine, secondo l'... Risultano invece 17 le persone sofferenti di Dengue, tre i pazienti con Toscanae 40 i soggetti ... Zika virus, a Singapore registrato un caso: trasmesso dalle zanzare, non si registravano casi dal 2020 Torna il virus Zika a Singapore. È un virus che si trasmette con le zanzare (le stesse che trasmettono anche la dengue e la chikungunya). Non sono stati identificati cluster ...Primo caso di Zika nel Veneto, a infettarsi è stato un cinquantenne di Treviso appena rientrato dai Caraibi. Per fortuna ha contratto l’infezione in forma lieve, non è stato necessario il ricovero, ma ...