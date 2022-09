Zelensky: 'Bene l'Ue sui visti russi, stop a turismo assassini' (Di mercoledì 7 settembre 2022) "L'Unione Europea ha compiuto un passo significativo approvando la proposta di sospensione del regime semplificato dei visti attualmente in vigore tra Ue e russia", afferma il presidente ucraino ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) "L'Unione Europea ha compiuto un passo significativo approvando la proposta di sospensione del regime semplificato deiattualmente in vigore tra Ue ea", afferma il presidente ucraino ...

