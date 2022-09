Youth League | Inter-Bayern Monaco | streaming gratis e diretta tv Mediaset 20 o Sky?

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Oggi pomeriggio alle ore 16 allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (Milano) si disputerà il match, valevole per la prima giornata di Champions(gruppo C) di, con la squadra di mister Cristian Chivu che nel campionato Primavera è partita male (due punti in quattro giornate). Le altre due L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti::-Real Madrid:tv in chiaro? Milan-tv Rai o? Dove vedere ...