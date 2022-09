WWE | Ufficializzata la sede della Royal Rumble 2023 | si torna in Texas

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Larappresenta uno degli eventi più attesi dell’anno di casa WWE. Match di spiccocard è la classica Rissa Reale a 30 uomini che mette in palio un posto nel main event di WrestleMania. Da qualche anno ormai è stata introdotta anche la versione femminile. Stamford ha ufficializzato lache ospiterà l’edizione del, la numero trentacinque. Ad ospitare il grande evento sarà il, Stato cui la federazione è piuttosto legata e che ha ospitato WrestleMania 38.a San Antonio La WWE ha ufficializzato ladell’edizione. Il grande evento si terrà sabato 28 gennaioa San Antonio, presso l’Alamodome ...

In AEW non mancano mai le sorprese e Tony Khan e soci sono sempre attenti sul mercato dei free agents. Questa notte abbiamo rivisto a Dynamite W. Morrissey, conosciuto come Big Cass ai tempi della WWE ...