WWE: Per l’anniversario di NXT 2.0 i fan sceglieranno l’avversario di Carmelo Hayes e non solo (Di mercoledì 7 settembre 2022) La prossima settimana, la data del 13 Settembre sarà cerchiata in rosso, sarà celebrato infatti il primo anniversario dalla “nascita” di NXT 2.0. La WWE ha quindi deciso di dare spazio ai fan, che con i loro voti, attraverso le piattaforme social, determineranno la Superstar dell’anno di NXT, ma saranno decisivi anche per le scelte di due match titolati. Chi affronterà Carmelo Hayes? La prossima settimana ci saranno due match titolati, uno valido per i titoli tag e uno valido per il North American Championship. Gli avversari dei Pretty Deadly saranno gli ex campioni, i Creed Brothers e al pubblico verrà chiesto di scegliere la stipulazione di questo match. Per quanto riguarda la difesa di Carmelo Hayes invece i fan dovranno scegliere chi sarà l’avversario, con Ricochet che stanotte ha fatto ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 7 settembre 2022) La prossima settimana, la data del 13 Settembre sarà cerchiata in rosso, sarà celebrato infatti il primo anniversario dalla “nascita” di NXT 2.0. La WWE ha quindi deciso di dare spazio ai fan, che con i loro voti, attraverso le piattaforme social, determineranno la Superstar dell’anno di NXT, ma saranno decisivi anche per le scelte di due match titolati. Chi affronterà? La prossima settimana ci saranno due match titolati, uno valido per i titoli tag e uno valido per il North American Championship. Gli avversari dei Pretty Deadly saranno gli ex campioni, i Creed Brothers e al pubblico verrà chiesto di scegliere la stipulazione di questo match. Per quanto riguarda la difesa diinvece i fan dovranno scegliere chi sarà, con Ricochet che stanotte ha fatto ...

WWEItalia : WWE Italia, @RheaRipley_WWE ha un piccolo reminder per voi! ?? L’appuntamento con #WWECastle è domani alle 19:00 sul… - Zona_Wrestling : WWE: Per l'anniversario di NXT 2.0 i fan sceglieranno l'avversario di Carmelo Hayes e non solo… - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante l'ultima puntata di #WWENXT #TSOW // #TSOS - Mandyro88979207 : RT @WWEItalia: .@roxanne_wwe affronta @WWE_MandyRose per l'NXT Women's Title, ma succede l'inaspettato, il match tra @VinciWWE e @WWEApollo… - SpazioWrestling : WWE: Ascolti in leggero rialzo per l'ultima puntata di Smackdown (2 settembre) #SmackDown #WWE -