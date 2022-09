"Winter is coming": Gentiloni cita Il Trono di Spade (Di mercoledì 7 settembre 2022) "L'inverno sta arrivando. L economia europea si trova di fronte a sfide difficili. E se complessivamente il 2022 sarà un anno di forte crescita, c è una perdita di slancio e non si può escludere una ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) "L'inverno sta arrivando. L economia europea si trova di fronte a sfide difficili. E se complessivamente il 2022 sarà un anno di forte cres, c è una perdita di slancio e non si può escludere una ...

Affaritaliani : 'Winter is coming': Gentiloni cita Il Trono di Spade - rudyna : @spartacus_19 @jacopo_iacoboni Non ho mai detto che serva solo a quello. Dico solo che il video alla Winter Is comi… - namshan5 : @ilgiornale I permessi saranno carta igienica quando arriverà il freddo. Winter is coming. ?? - Gabriel03268755 : Ooo tu stronzo che chiedevi il green pass perché richiesto dalla legge… io ero a mangiare in auto in silenzio, la r… - Nickwin59 : @cosimo7306 Winter is coming. Ma alla fine vincerà il bene: Ucraina e NATO. #iovototerzopolo -