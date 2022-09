VUELTA A ESPANA | TAPPA 17 | ROGLIC SI RITIRA | REMCO “VEDE” MADRID

Leggi su sportnews.snai

(Di mercoledì 7 settembre 2022) La bomba stavolta arriva di primo mattino, ed è di quelle che tramortiscono anche il più impassibile degli addetti ai lavori: Primozha deciso dirsi dalla, rinunciando al proposito di conquistarla per la quarta volta consecutiva. Dopo aver rosicchiato altri 8 secondi a Evenepoel nellacon arrivo a Tomars, il fuoriclasse sloveno s’è dovuto arrendere ancora una volta alla sfortuna, e forse anche a un po’ di imperizia: fatali i danni riportati a polso, gomito e ginocchio destro dopo la rovinosa caduta nella quale è incappato a una cinquantina di metri dal traguardo, quando era in piena accelerazione nella volata ristretta che ha portato alla vittoria (pronosticata) di Mads Pedersen. Un dejavu tremendo per il vincitore delle ultime tre edizioni della corsa spagnola: sempre per via di una caduta ...