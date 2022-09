Vuelta 2022, diciannovesima tappa Talavera-Talavera: percorso e altimetria (Di mercoledì 7 settembre 2022) La diciannovesima tappa della Vuelta di Spagna 2022, con partenza e arrivo a Talavera de la Reina dopo 138,3 chilometri, presenta un percorso piuttosto particolare. L’altimetria della frazione infatti dimostra come i corridori dovranno effettuare una sorta di doppio giro di un lungo circuito che include il GPM di seconda categoria del Puerto del Pielago, salita di 9,3 km alla media del 5,3%. Niente di trascendentale quindi, se si considera anche che dal secondo passaggio in vetta mancheranno ancora oltre 40 km alla conclusione della tappa, la metà circa dei quali in discesa. diciannovesima tappa: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING CALENDARIO COMPLETO Vuelta 2022: TUTTI I ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ladelladi Spagna, con partenza e arrivo ade la Reina dopo 138,3 chilometri, presenta unpiuttosto particolare. L’della frazione infatti dimostra come i corridori dovranno effettuare una sorta di doppio giro di un lungo circuito che include il GPM di seconda categoria del Puerto del Pielago, salita di 9,3 km alla media del 5,3%. Niente di trascendentale quindi, se si considera anche che dal secondo passaggio in vetta mancheranno ancora oltre 40 km alla conclusione della, la metà circa dei quali in discesa.: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING CALENDARIO COMPLETO: TUTTI I ...

