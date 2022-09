Von der Leyen: “L’Ue proporrà il price cap al gas russo” (Di mercoledì 7 settembre 2022) BRUXELLES – “Come quinta misura” tra quelle che L’Ue metterà in campo nel breve termine sull’emergenza energetica “proporremo un price cap al gas russo. L’obiettivo è molto chiaro, dobbiamo tagliare i proventi alla Russia che Putin usa per finanziare la sua atroce guerra in Ucraina”. E’ quanto ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 7 settembre 2022) BRUXELLES – “Come quinta misura” tra quelle chemetterà in campo nel breve termine sull’emergenza energetica “proporremo uncap al gas. L’obiettivo è molto chiaro, dobbiamo tagliare i proventi alla Russia che Putin usa per finanziare la sua atroce guerra in Ucraina”. E’ quanto ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der. L'articolo L'Opinionista.

