Von der Leyen accelera sul tetto europeo. Mosca: il gas russo andrà altrove (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Commissione europea va verso l'istituzione di un tetto al prezzo del gas russo, misura che rientra tra le cinque che il governo Ue è pronto a varare nell'immediato per contrastare la crisi dell'energia. A spiegarlo è la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in un punto stampa a Bruxelles. "Pronti a proporre un tetto al gas russo", ha detto von der Leyen elencando le varie soluzioni allo studio di Bruxelles, tra cui non figura il decoupling, lo svincolo del prezzo dell'elettricità da quello del gas. La prima misura è "il risparmio intelligente di energia", alla luce della "scarsità globale" di risorse. Secondo "un tetto ai ricavi delle compagnie che producono elettricità a basso costo", perché le società che producono energia da fonti ...

