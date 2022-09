Volvo XC20 - Piccolo è bello | anche nel premium elettrico

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Se il futurorischia di mettere a repentaglio le auto compatte in particolar modo quelle di fascia, dove dettano legge i margini di guadagno le eccezioni alla regola non mancano: è il caso della, che nel suo campionario a batteria ha previstola taglia small. Nella fattispecie, parliamo di una Suv più compatta dell'attuale XC40 e realizzata su una piattaforma nativa elettrica fornita dalla Geely: la chiamiamo, ma il nome potrebbeessere diverso, ché la Casa sembra aver deciso già a partire dalla futura XC90 elettrica, forse denominata Embla di abbandonare le sigle alfanumeriche per i nuovi arrivi della gamma a corrente. Quando esce? Il progetto di unacompatta è stato da tempo anticipato dall'ex ceo della Casa, Hkan ...

, che punta ad essere elettrica per il 50% entro il 2025, ha già in gamma la XC40 e la C40, ma ...l'anno è in attesa della erede della XC90 e forse anche di una piccola che potrebbe chiamarsiMa se per il momento si chiama, non sarà il suo nome definitivo, poichési prepara ad adottare nuovi nomi. E per finire questa pentalogia, ci sarà la sostituzione di due modelli esistenti: ... Volvo XC20: nel 2023 arriva il B-SUV per una nuova direzione del marchio