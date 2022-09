Volo d’urgenza Lamezia Terme-Ciampino: bimbo di 11 mesi in pericolo di vita (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un bimbo di appena 11 mesi è stato trasportato d’urgenza con un Volo dell’Aeronautica Militare all’ospedale Bambino Gesù di Roma in quanto ‘in imminente pericolo di vita’. Il veliVolo — Falcon 900 dell’Aeronautica Militare — è atterrato all’eroporto di Ciampino poco dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì 7 settembre. Leggi anche: Volo d’urgenza Lamezia Terme-Ciampino: positiva al Covid una bimba di 5 anni, è grave Volo d’urgenza Lamezia Terme- Ciampino Come si legge in una nota, ‘il Volo salva-vita è stato disposto, su richiesta della Prefettura di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Undi appena 11è stato trasportatocon undell’Aeronautica Militare all’ospedale Bambino Gesù di Roma in quanto ‘in imminentedi’. Il veli— Falcon 900 dell’Aeronautica Militare — è atterrato all’eroporto dipoco dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì 7 settembre. Leggi anche:: positiva al Covid una bimba di 5 anni, è graveCome si legge in una nota, ‘ilsalva-è stato disposto, su richiesta della Prefettura di ...

