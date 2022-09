Volley | quanti soldi ha guadagnato l’Italia con la semifinale ai Mondiali? Montepremi e cifre

(Di mercoledì 7 settembre 2022)ha sconfitto la Francia al tie-break, al termine di una partita al cardiopalma in cui la nostra Nazionale è sempre stata costretta a inseguire. Gli azzurri hanno battuto i Campioni Olimpici e si sono qualificati alle semifinali dei2022 dimaschile, rispedendo a casa quella che era la grande favorita di questa rassegna iridata e staccando il biglietto per la sfida di Katowice contro la vincente di Slovenia-Ucraina. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno dimostrato tutta la loro caratura tecnica e si sono imposti con tenacia, grinta e caparbietà, sfoggiando un gioco corale e di assoluto spessore tecnico. Anche nei momenti più critici Simone Giannelli e compagni non si sono gettati nello sconforto, hanno reagito con personalità e sulla lunga distanza hanno annichilito la corazzata guidata da Earvin Ngapeth. ...

Volley, Mondiali 2022: Leal trascina il Brasile contro l'Iran, sarà derby sudamericano con l'Argentina nei quarti Impresa dell'Italia ai Mondiali di pallavolo. Gli azzurri hanno battuto i campioni olimpici della Francia allenata da Andrea Giani 3-2 (24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-12). Adesso a contendere ...Una grande Italia batte la Francia per 3-2 e si qualifica per le semifinali ai Mondiali maschili di Volley. Questi i parziali per i ragazzi di De Giorgi: ...