Volley, Mondiali 2022, Simone Giannelli: "Abbiamo mostrato di cosa siamo capaci, non è finita qui" (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'Italia del Volley continua a regalare emozioni enormi. La nazionale maschile vola in semifinale grazie ad una prestazione maiuscola contro i grandi favoriti della Francia. Cinque set di grande intensità e spettacolo che confermano il livello incredibile raggiunto da questo gruppo dopo il trionfo europeo dello scorso anno. Tra i grandi protagonisti il capitano di questa squadra, Simone Giannelli, sentito da Sky al termine dell'incontro: "È incredibile, davvero incredibile. Loro sono una delle migliori squadre degli ultimi 10-15 anni, è difficile giocare contro di loro, con tutti questi giocatori incredibili". "Ogni volta che ho incontrato la Francia – ha continuato il palleggiatore – è stato difficilissimo quindi ora sono felicissimo ed orgogliosissimo della mia squadra e del mio gruppo. Abbiamo mostrato di cosa siamo capaci, non è finita qui".

