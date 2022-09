Volley, Mondiali 2022: la Slovenia ai raggi X. Gli azzurri ritrovano la finalista degli Europei 2021. Non mancano le vecchie volpi (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’Italia affronterà la Slovenia nella semifinale dei Mondiali 2022 di Volley maschile. L’appuntamento è per sabato 10 settembre (orario da definire) a Katowice (Polonia). Si tratta della rivincita della Finale degli Europei 2021, quando la nostra Nazionale si impose al tie-break. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per battere i balcanici ancora una volta e raggiungere l’atto conclusivo della rassegna iridata, ma si preannuncia una partita decisamente complicata ed equilibrata. Diamo uno sguardo più da vicino ai nostri avversari. La Slovenia ha perso al tie-break contro la Francia nella fase a gironi, sciupando match-point nel quarto set. Nonostante quella sconfitta hanno beneficiato di una vera e propria ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’Italia affronterà lanella semifinale deidimaschile. L’appuntamento è per sabato 10 settembre (orario da definire) a Katowice (Polonia). Si tratta della rivincita della Finale, quando la nostra Nazionale si impose al tie-break. Glihanno tutte le carte in regola per battere i balcanici ancora una volta eungere l’atto conclusivo della rassegna iridata, ma si preannuncia una partita decisamente complicata ed equilibrata. Diamo uno sguardo più da vicino ai nostri avversari. Laha perso al tie-break contro la Francia nella fase a gironi, sciupando match-point nel quarto set. Nonostante quella sconfitta hanno beneficiato di una vera e propria ...

