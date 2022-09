Volley, l’Italia torna in semifinale ai Mondiali dopo 12 anni. L’ultima medaglia nel 1998 (Di mercoledì 7 settembre 2022) l’Italia è in semifinale ai Mondiali 2022 di Volley maschile. I Campioni d’Europa hanno firmato una grande impresa battendo i Campioni Olimpici della Francia nei quarti di finale all’Arena Stozice di Lubiana. Battuti i primi favoriti per la vittoria finale, che avevano sconfitto gli azzurri per 3-0 in due differenti occasioni nella recente Nations League. Simone Giannelli e compagni sono stati semplicemente insuperabili, recuperando per due volte una situazione sfavorevole nel punteggio (0-1 e 1-2), dopo aver perso due set estremamente equilibrati. Nonostante le credenziali di questo gruppo, non sono tanti quelli che alla vigilia della manifestazione avrebbero scommesso su un cammino così lungo per la nostra nazionale, ritenuta inferiore a squadre come Polonia, Brasile, Stati Uniti e, per l’appunto, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022)è inai2022 dimaschile. I Campioni d’Europa hanno firmato una grande impresa battendo i Campioni Olimpici della Francia nei quarti di finale all’Arena Stozice di Lubiana. Battuti i primi favoriti per la vittoria finale, che avevano sconfitto gli azzurri per 3-0 in due differenti occasioni nella recente Nations League. Simone Giannelli e compagni sono stati semplicemente insuperabili, recuperando per due volte una situazione sfavorevole nel punteggio (0-1 e 1-2),aver perso due set estremamente equilibrati. Nonostante le credenziali di questo gruppo, non sono tanti quelli che alla vigilia della manifestazione avrebbero scommesso su un cammino così lungo per la nostra nazionale, ritenuta inferiore a squadre come Polonia, Brasile, Stati Uniti e, per l’appunto, ...

