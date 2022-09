Volley, Italia: ricordati che sei campione d’Europa! Sfida alla Francia campione olimpica: la perfezione per un sogno (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’Italia deve ricordarsi di essere campione d’Europa. Questo è l’atteggiamento con cui gli azzurri devono scendere in campo per affrontare la Francia nei quarti di finale dei Mondiali 2022 di Volley maschile (oggi pomeriggio, ore 17.30). La nostra Nazionale deve ritrovare la spensieratezza, la leggerezza, la convinzione dei propri mezzi, l’arguzia tattica e la maestria tecnica con cui era riuscita a trionfare nell’ultima rassegna continentale. Sono questi gli ingredienti necessari per cercare di tenere testa ai Campioni Olimpici nello scontro diretto da dentro o fuori che spalanca le porte della zona medaglie. Non ci sono prove d’appello, si decide tutto a Lubiana (Slovenia) in una partita al cardiopalma. I Galletti hanno dominato l’ultimo precedente (3-0 nella semifinale di Nations League, un paio di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’deve ricordarsi di essered’Europa. Questo è l’atteggiamento con cui gli azzurri devono scendere in campo per affrontare lanei quarti di finale dei Mondiali 2022 dimaschile (oggi pomeriggio, ore 17.30). La nostra Nazionale deve ritrovare la spensieratezza, la leggerezza, la convinzione dei propri mezzi, l’arguzia tattica e la maestria tecnica con cui era riuscita a trionfare nell’ultima rassegna continentale. Sono questi gli ingredienti necessari per cercare di tenere testa ai Campioni Olimpici nello scontro diretto da dentro o fuori che spalanca le porte della zona medaglie. Non ci sono prove d’appello, si decide tutto a Lubiana (Slovenia) in una partita al cardiopalma. I Galletti hanno dominato l’ultimo precedente (3-0 nella semifinale di Nations League, un paio di ...

