Volkswagen - ID Buzz | tempi moderni

(Di mercoledì 7 settembre 2022) LaID.non è un furgone. Ma nemmeno un'auto. storia a sé. un mezzo nuovo. Molto nuovo. E il fatto di essere nato elettrico lo ha aiutato a essere così unico. Probabilmente, in futuro, verrà studiato come la seguente case history: "La rinascita di un mito in epoca di transizione". Ha lo stesso "sorriso" del suo antenato, nato ben 72 anni fa, ma è un sorriso digitale. Denti perfetti, allineati, sbiancati. Emanano luce. Impossibile non venirne conquistati. Metaforicamente parlando, l'era elettrica ha avuto su di lui lo stesso effetto che la tecnologia medica moderna ha avuto sulla nostra bocca (oggi si interviene e si corregge come prima non si poteva fare). Tecnologia amica. Scherzi e metafore a parte, quest'oggetto colpisce. Non è grosso, ma neanche piccolo: la lunghezza è di 4 metri e 71 centimetri, cioè quanto un'auto di segmento ...