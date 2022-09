Voglia di cibi grassi? Colpa dell’intestino che parla al cervello | il nuovo studio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) La stimolazione non invasiva del nervo vago dell’orecchio può rafforzare la comunicazione tra stomaco ein pochi minuti. I risultati della ricerca, pubblicati sulla rinomata rivista Brain Stimulation, hanno fornito nuove opzioni di trattamento per depressione, obesità e disturbi alimentari. A dimostrarlo per la prima volta è stato un gruppo di ricerca guidato da Nils Kroemer degli ospedali universitari di Tubinga e Bonn. Il sistema nervoso assorbe gli stimoli sensoriali, li elabora e innesca reazioni come movimenti muscolari o sensazioni di dolore. Alcuni anni fa è stata identificata una rete nelche è accoppiata con segnali provenienti dallo stomaco e presumibilmente influenza la sensazione umana di fame e sazietà. Il nervo vago è responsabile del controllo di molti aspetti del comportamento umano. Questo nervo cranico collega ...