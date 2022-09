“Viva il corpo forestale, grande spirito di abnegazione e del dovere” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Sugli incendi boschivi in Sicilia è ingiusto quello che si legge sui giornali e sui social. Le critiche sono il sale della Democrazia ma devono essere fatte con obiettività e onestà intellettuale, informandosi (BENE) prima di fare articoli sui giornali, dichiarazioni o commenti sui social”. Gaspare Comandè, Direttore Operazioni di Spegnimento incendi boschivi, punta il dito contro le facili critiche mosse soprattutto sui social contro il corpo forestale in occasione degli incendi che anche quest’anno stanno investendo la Sicilia. “Nessuno che scriva sullo spirito di abnegazione e del dovere del (poco) personale del corpo forestale e degli addetti allo spegnimento degli incendi boschivi. Le squadre antincendio boschivo (A.I.B.) sono sempre le prime ad intervenire ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Sugli incendi boschivi in Sicilia è ingiusto quello che si legge sui giornali e sui social. Le critiche sono il sale della Democrazia ma devono essere fatte con obiettività e onestà intellettuale, informandosi (BENE) prima di fare articoli sui giornali, dichiarazioni o commenti sui social”. Gaspare Comandè, Direttore Operazioni di Spegnimento incendi boschivi, punta il dito contro le facili critiche mosse soprattutto sui social contro ilin occasione degli incendi che anche quest’anno stanno investendo la Sicilia. “Nessuno che scriva sullodie deldel (poco) personale dele degli addetti allo spegnimento degli incendi boschivi. Le squadre antincendio boschivo (A.I.B.) sono sempre le prime ad intervenire ...

speranza_viva : RT @walzer1: Papa Francesco GESÙ che PREGA che SCEGLIE gli APOSTOLI che GUARISCE l’ANIMA e il CORPO La PIETRA d’ANGOLO è GESÙ che PREGA… - yas_with_a_y : La verità è che faccio le foto al cibo perchè mi aiuta a ricordarmi che il cibo non è mio nemico, che è bellissimo,… - ClaudioStella8 : @_the_lobster_ @stacce2021 @James_Pz27 Una parte del corpo che rode è ancora viva. Un teschio disabbitato nun prova più gnente... - Lusodapop93 : @MLuchy2 @GiovaQuez Io sarò uomo ma lascio libere le.donne di gestire il loro corpo, sei illiberale, veloce e prati… - FChiusaroli : RT @PatriziaTenda: #colazione con poeti: Per la natura lieta onde deriva la virtù mista per lo corpo luce come letizia per pupilla viva Dan… -