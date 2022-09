Visita alla Questura di Salerno del Console della Repubblica di Tunisia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nella mattinata odierna, il Questore della Provincia di Salerno, dott. Giancarlo Conticchio, ha ricevuto la Console Generale della Tunisia, Sig.ra Beya Ben Abdelbaki, che ha fatto Visita alla Questura di Salerno in occasione della fine della propria missione diplomatica in Italia. Nel corso del cordiale incontro, la Sig.ra Console ha voluto esprime al Questore e alla Polizia di Stato i più sentiti ringraziamenti per la sollecita collaborazione che in questi anni non è mai venuta meno, evidenziando lo spirito di fratellanza perseguito e conseguito tra il Popolo Italiano, le sue Istituzioni e il popolo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella mattinata odierna, il QuestoreProvincia di, dott. Giancarlo Conticchio, ha ricevuto laGenerale, Sig.ra Beya Ben Abdelbaki, che ha fattodiin occasionefinepropria missione diplomatica in Italia. Nel corso del cordiale incontro, la Sig.raha voluto esprime al Questore ePolizia di Stato i più sentiti ringraziamenti per la sollecita collaborazione che in questi anni non è mai venuta meno, evidenziando lo spirito di fratellanza perseguito e conseguito tra il Popolo Italiano, le sue Istituzioni e il popolo ...

Ettore_Rosato : Giornata intensa oggi a #Napoli. Incontro con gli operatori portuali e visita alla sede di @MSC_Crociere, poi a con… - santegidionews : #1settembre, visita virtuale alla chiesa di Sant'Egidio a Trastevere in occasione della sua festa - ItalianNavy : Dopo due anni #naveVespucci torna a far visita alla città di #Taranto! A bordo l’amm. De Carolis, Comandante in Ca… - melonimatteo : RT @eastwestEU: A pochi giorni dalla visita del Primo Ministro delle Isole Salomone in Australia, scoppia un caso diplomatico tra i due Pae… - LoveBellaria : RT @riky7372: Ecco il biglietto da visita dei #cacciamerda: non contenti di ammazzare animali in #Natura, sparano anche ai propri cani dive… -