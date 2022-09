Violenza sessuale a Monza in pieno giorno: marocchino afferra per il collo una ragazza e la palpeggia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ennesimo episodio di Violenza sessuale, una situazione che degenera di giorno in giorno. Una ragazza stava parlando al telefonino con una sua amica a Monza. All’improvviso si è sentita afferrare per un braccio da un uomo che l’ha spintonata contro una ringhiera. Era un 26enne marocchino che, dopo averla bloccata prendendola per il collo, ha iniziato a palpeggiarla sulle parti intime. Le grida di aiuto della ragazza hanno attirato due volanti della Questura. Gli agenti l’hanno soccorsa e sono riusciti a bloccare l’aggressore dopo un centinaio di metri. Il tutto ha avuto luogo in pieno giorno, verso le 12. Monza, l’aggressore era domiciliato in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ennesimo episodio di, una situazione che degenera diin. Unastava parlando al telefonino con una sua amica a. All’improvviso si è sentitare per un braccio da un uomo che l’ha spintonata contro una ringhiera. Era un 26enneche, dopo averla bloccata prendendola per il, ha iniziato arla sulle parti intime. Le grida di aiuto dellahanno attirato due volanti della Questura. Gli agenti l’hanno soccorsa e sono riusciti a bloccare l’aggressore dopo un centinaio di metri. Il tutto ha avuto luogo in, verso le 12., l’aggressore era domiciliato in ...

fattoquotidiano : Violenza sessuale, la Cassazione stabilisce che è colpevole anche chi filma senza partecipare - amnestyitalia : Finalmente pubblicato il rapporto Onu sui crimini contro l’umanità nello #Xinjiang: 46 pagine che riflettono le nos… - SecolodItalia1 : Violenza sessuale a Monza in pieno giorno: marocchino afferra per il collo una ragazza e la palpeggia… - lasiciliait : Due extracomunitari fermati nel Calatino per sequestro di persona e violenza sessuale - qn_carlino : Violenza sessuale a Gabicce: 'Mio figlio di 9 anni molestato in bagno dall’orco' -