Villaggio dei Ragazzi, gratuito il servizio residenziale per gli studenti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Grazie al contributo annuale della Regione Campania e ai frutti della oculata gestione commissariale, anche per l'anno scolastico 2022/23 la Fondazione Villaggio dei Ragazzi "don Salvatore d'Angelo" attiverà, nel mese di ottobre, il servizio Residenziale destinato agli studenti. Il 13 luglio scorso, infatti, Felicio De Luca, Commissario straordinario dell'Ente maddalonese, ha approvato il relativo bando pubblicato sul sito dell'Ente maddalonese (www.VillaggiodeiRagazzi.it). L'importante novità è senz'altro rappresentata dalla gratuità del servizio, che si concretizza nel non pagamento della retta per la frequenza scolastica. Il Residenziale è parte integrante delle Scuole del Villaggio (Istituto Tecnico, Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, Liceo Linguistico,

